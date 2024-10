Tàrrega trasllada la Fira del Medi Ambient al centre

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Tàrrega ha ampliat la programació de la Fira del Medi Ambient i l’ha traslladat al centre de la ciutat “amb l’objectiu d’arribar al màxim de persones i d’interactuar amb el sector comercial”, segons va explicar la regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert. El certamen celebrarà la 24a edició del 15 al 20 d’octubre, amb el dissabte 19 com la jornada central a la plaça del Carme. S’hi celebrarà una fira mercat de petits productors agroalimentaris i entitats ecologistes amb 35 expositors, que es completaran amb tallers (de compreses de tela, d’elaboració de crema de garrofa o de boles de llavors, com a exemples) i activitats com l’actuació teatral i música de l’Esperanceta i les seues herbes medicinals, una performance musical amb roba recuperada de Cartaes i l’Estudi de Dansa Tàrrega i un contacontes inclusiu en pallarès així com jocs infantils i familiars.

A més, el Palau dels Marquesos de la Floresta acollirà dos jornades sobre comunitats energètiques i com reduir el malbaratament alimentari.Les activitats, que s’han distribuït en diferents espais, tractaran temàtiques variades com la sostenibilitat, el benestar, l’estalvi energètic, l’alimentació de proximitat i de km 0 o el reaprofitament. En aquest sentit, l’alcaldessa, Alba Pijuan, va destacar “la transversalitat” de les diferents propostes programades i va posar de relleu “la col·laboració” entre entitats i agents que “farà que el certamen arribi a molta gent” alhora que es va mostrar convençuda que “la gran varietat d’horaris farà que tothom trobi el moment ideal per participar-hi”.

El dia 15 tindrà lloc un taller participatiu sobre vincles entre dones, agricultura i plantes

Entre les propostes destaca l’entrega de premis del concurs de receptes de llegums impulsat pel CAP de Tàrrega en el marc de la campanya Dilluns, llegums en col·laboració amb Foment Tàrrega. En aquest sentit el certamen ha estat un èxit i ja ha rebut més de 100 receptes amb la previsió que acabin sent unes 300, segons va apuntar Àstrid Navarro, administrativa de Salut Comunitària del CAP.