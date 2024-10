Cacen a Juneda un camioner que quintuplicava la taxa d'alcohol

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment dilluns un camioner que va quintuplicar la taxa d’alcohol al ser sorprès circulant de manera il·legal amb un tràiler per la carretera N-240 a Juneda. Va ser imputat per delicte contra la seguretat viària i el camió va ser immobilitzat.

Els fets van succeir dilluns a la tarda en el transcurs d’un control preventiu de trànsit efectuat en el quilòmetre 76,1 de la N-240, al terme municipal de Juneda. Al voltant de les 18.00 hores, agents de l’Àrea Regional de Trànsit de la Regió Policial Ponent van interceptar un tràiler que anava per la via incomplint les restriccions a vehicles de tercera categoria de més de 26 tones, que no poden circular entre Lleida i Montblanc. Quan els agents van procedir a denunciar el conductor, van detectar que desprenia una forta olor d’alcohol. Li van efectuar la pertinent prova d’alcoholèmia, que va marcar una taxa de 0,85 mg/l, més de cinc vegades la taxa màxima permesa a conductors professionals, que és de 0,15 mg/l.Per tot plegat, els agents dels Mossos d’Esquadra van immobilitzar el tràiler a l’incomplir les restriccions dels vehicles pesants i per conduir amb una taxa penalment punible. El conductor s’haurà de presentar quan sigui requerit davant del jutjat de guàrdia de Lleida.

El Codi Penal preveu penes de presó i la retirada del carnet d’un a quatre anys

D’altra banda, la majoria de grups del Congrés va recolzar ahir rebaixar l’actual taxa d’alcohol al volant de 0,5 grams per litre en sang a 0,2 (de 0,25 mil·ligrams per litre d’aire aspirat a 0,1). El ple de la Cambra Baixa va debatre una proposició no de llei del grup socialista en aquest sentit. La proposta té tots els números per prosperar encara que no tingui el suport del Partit Popular, que va presentar una esmena, i de Vox. La proposta es votarà demà.