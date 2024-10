El Govern preveu acabar la derivació del Garrigues Sud al Montsant el 2026

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Generalitat ha posat data, l’any 2026, per a la connexió del canal Garrigues Sud, a l’àrea meridional de la demarcació de Lleida, amb la zona del Montsant, a la zona oriental de Tarragona, per “aportar més recursos per al regadiu”, segons recull el “calendari de mesures que permetran disposar de més aigua” a Catalunya, que va ser aprovat ahir pel Consell Executiu i que inclou un catàleg d’actuacions a deu anys vista.

Aquest document preveu que aquesta connexió, que ja va començar a funcionar de manera precària la passada campanya de regs, tingui un cost de sis milions.

D’altra banda, aquesta és l’única actuació d’augment de la disponibilitat de cabals a les conques internes que afecta Ponent, ja que el document no inclou cap previsió de transvasament d’aigua des de Lleida, ni des del Segarra-Garrigues en particular ni des de la conca del Segre en general.En qualsevol cas, una mesura d’aquest tipus no pot ser acordada pel Govern de manera unilateral sinó que requereix l’aval de Madrid.