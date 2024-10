Tavascan desplegarà canons per produir neu

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’estació d’esquí de Tavascan, al Pallars Sobirà, ha iniciat les obres per desplegar un nou sistema de canons de neu a les seues pistes. Fins ara era una de les dos úniques de l’Estat sense canons per fabricar neu, i espera deixar de ser-ho abans que acabi la tardor, per tal de poder obrir les pistes en cas que les nevades naturals escassegin, així com allargar la seua temporada.

D’aquesta manera, s’espera millorar la situació de precarietat de la trentena de llocs de treball que depenen d’alguna manera de l’estació. El nou sistema de canons, adjudicat per 677.443 euros, cobrirà el sector que dona accés al teleesquí Mascarida, on es fan les classes per a debutants. En total, són uns 30.000 metres quadrats, que aniran des de la mateixa base de l’estació d’esquí a 1.750 metres d’altitud fins a la cota 1.924. En una segona fase, encara per definir, la instal·lació cobriria fins pràcticament els 2.200 metres d’altitud. L’empresa pública FGC, que col·labora amb Tavascan en aspectes comercials, va assumir la redacció del projecte, mentre que el departament de Territori subvenciona gran part de les obres.