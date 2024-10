Trapero abordarà el repte de la salut mental en els Mossos

J.R. Ibarz, intendent de la Urbana de Lleida, a l’esquerra. - FUNDACIÓ PER A LA SEGURETAT PÚBLICA

El director general dels Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, es va comprometre ahir a abordar el repte de la salut mental al cos i “treballar per aconseguir els recursos necessaris” per fer-li front. Ho va dir durant la jornada Salut mental i benestar emocional en els cossos de seguretat que la Fundació per a la Seguretat Pública va celebrar ahir a Barcelona. L’intendent de la Guàrdia Urbana de Lleida, Josep Ramon Ibarz, va ser un dels ponents.