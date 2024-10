L’influencer francès Hervé Cuisine visita Cuadrat Valley, a l’Albagés

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’influencer gastronòmic francès Hervé Cuisine ha visitat recentment Cuadrat Valley, a l’Albagés de la província de Lleida, per participar en la recollida de l’oliva i degustar l’oli del molí local, adscrit a la Denominació de Origen Les Garrigues. Aquesta visita forma part d’una sèrie de contactes amb productors agroalimentaris de la zona de Ponent, organitzada pel Centre de Promoció Turística de Catalunya en col·laboració amb el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida.

Hervé Cuisine és un dels principals difusors europeus en l’àmbit gastronòmic, comptant amb una impressionant base de seguidors a les seues xarxes socials: 1.510.000 en YouTube, 1.400.000 a Facebook, 870.000 a Instagram i 85.200 a TikTok. La seua participació en aquesta iniciativa suposa un important impuls per a la promoció dels productes i la riquesa gastronòmica de la regió.

Durant la seua estada a Cuadrat Valley, l’influencer francès va tenir l’oportunitat de submergir-se en la tradicional recollida de l’oliva, un procés clau en l’elaboració de l’oli d’alta qualitat que caracteritza a la Denominació de Origen Les Garrigues. A més, Cuisine va poder degustar de primera mà l’exquisit oli produït en el molí local, apreciant així l’essència i sabor únic d’aquest producte emblemàtic de la zona.

La visita d’Hervé Cuisine a Cuadrat Valley i la seua interacció amb els productors locals no només suposa un reconeixement a la qualitat dels productes agroalimentaris de la regió, sinó que també contribueix a la difusió i promoció de la gastronomia i el turisme a la demarcació de Ponent. Iniciatives com a aquesta, impulsades pel Centre de Promoció Turística de Catalunya i el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida, busquen potenciar l’atractiu de la zona i donar a conèixer els seus tresors gastronòmics un públic més ampli, tant a nivell nacional com internacional.