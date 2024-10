Sort impulsa una ordenança per regular i limitar els pisos turístics

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El ple de l’ajuntament de Sort ha aprovat impulsar per unanimitat una nova ordenança per regular i limitar els pisos turístics (als anomenats HUT) al municipi. El text aprovat, que se sotmetrà ara a un període d’al·legacions, contempla requisits com que haurà de fer més de tres anys que la persona que demani una llicència estigui empadronada a la capital del Pallars Sobirà. En el cas que sigui una empresa, haurà de tenir la seu fiscal al municipi.

En la mateixa línia, l’ordenança limitaria a dos les llicències per propietari, mentre que en el cas dels grans tenidors –sis o més HUT– podran destinar un màxim d’un 20% de les seues propietats a l’esmentat ús. La mesura respon a l’“increment de dificultats per accedir a un habitatge”, va explicar l’alcalde, Baldo Farré, que va afegir que “esperem que la iniciativa serveixi per fer pedagogia en els municipis limítrofs”.

Les llicències hauran d’estar vinculades a una plaça d’aparcament, mentre que s’hauran d’instal·lar cartells informatius a la porta de cada pis, a banda d’informar els hostes sobre les normatives locals. Una altra de les novetats és que abans d’utilitzar les llicències dels HUT, els propietaris hauran d’arribar a acords unànimes amb les comunitats de veïns, a banda d’informar-ne el consistori.

Paral·lelament, el consistori va aprovar també un recàrrec del 50% de l’IBI als pisos buits amb caràcter permanent, mentre que bonificarà un 50% de l’esmentat impost a persones o entitats que lloguin les seues propietats a la borsa d’habitatge del consell del Sobirà. “Creiem que s’ha de replantejar el model del Pirineu que volem, que sigui un lloc en el qual es pugui viure els 365 dies a l’any”, va explicar Farré, que va concloure que la vivenda “és un dret que s’està pervertint”.

En cas que el text s’aprovi de manera definitiva, fonts del consistori van explicar que totes les llicències d’HUT vigents –unes 130– quedarien suspeses i haurien de tornar a sol·licitar-se. En aquest sentit, calculen que l’ordenança permetria reduir entre un 70% i un 80% els pisos turístics al municipi, amb la qual cosa s’incrementa el parc d’habitatge. D’altra banda, el ple va donar llum verda a reactivar una sol·licitud d’una ajuda de 460.000 euros a la Generalitat per generar un parc públic d’habitatge al municipi.