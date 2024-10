Un despreniment d'una roca ha obligat a tallar la C-233 entre la Granadella i Bovera

Publicat per Amado Forrolla Verificat per Creat: Actualitzat:

Un despreniment d'una gran roca ha obligat aquest dimarts a les 8:30 del matí a tallar la carretera C-233 al quilòmetre 21,30 de la via que va entre la Granadella i Bovera, a la comarca de les Garrigues. Segons han informat els tècnics a SEGRE, la pedra de grans dimensions s'ha després durant la matinada, obligant a interrompre la circulació per poder retirar-la de forma segura.

Durant les tasques de reparació i retirada de la roca, s'ha establert un pas alternatiu regulat amb semàfors per minimitzar l'impacte sobre el trànsit en aquesta via de comunicació de les Garrigues. Els equips de manteniment han treballat per restablir la normalitat al més aviat possible.

Un altre despreniment recent a la zona

Pocs metres més avall del punt on s'ha produït l'incident d'avui, fa poc temps es va registrar un altre despreniment, concretament en una corba. De fet, aquest dimarts hi havia previst començar els treballs per mallar la paret de pedra en aquest revolt, i justament el material necessari per dur a terme aquesta actuació preventiva ja es trobava preparat a la zona.

Aquesta coincidència posa de manifest la necessitat d'implementar mesures efectives per garantir l'estabilitat dels talussos en aquest tram de la C-233, molt transitat i amb un relleu abrupte propens a despreniments. Les autoritats avaluaran la situació per determinar si cal intensificar les intervencions per reforçar la seguretat de la via.