Un nou robatori de cable talla sis hores la línia de tren entre Lleida i Montblanc

Un nou robatori de cable de coure en la línia de tren de la costa per les Borges Blanques (R-14) va obligar ahir a tallar la circulació durant més de sis hores entre Lleida i Montblanc. Renfe va explicar que el succés va tenir lloc entre les estacions de Puigverd de Lleida i Juneda i que tres trens es van veure afectats per aquesta incidència (els que sortien de Lleida a les 6.05 i a les 8.09 hores i el que havia d’arribar des de Barcelona a les 9.45 hores).

Per això, uns seixanta passatgers van haver de viatjar amb autocar entre la capital del Segrià i Montblanc amb el transport alternatiu que es va habilitar quan es va detectar la incidència al voltant de les quatre de la matinada. Mentrestant, uns 40 passatgers van arribar amb autocar a l’estació de tren de Lleida després de fer transbord a Montblanc pel tall a la circulació de ferrocarrils.

Des d’Adif van apuntar que el robatori de cable de coure del sistema d’electrificació, que es va detectar de matinada, va deixar la línia sense subministrament elèctric. Segons l’administrador, els seus operaris van treballar des del primer moment per resoldre la incidència, perquè “la prioritat era reparar la infraestructura” per normalitzar la circulació dels combois.

El servei va quedar restablert poc després de les 10.23 hores del matí, per la qual cosa el tren que sortia de Lleida a les 12.06 hores va poder circular amb normalitat.

L’alternativa al tren per a trajectes curts són els busos, que de les Borges a Lleida surten cada hora

Els passatgers més afectats són els que fan trajectes llargs, com el de Lleida a Tarragona o Barcelona, que pot durar fins a tres hores. La majoria de passatgers que utilitzen el regional per cobrir distàncies menors com la de Lleida, les Borges Blanques o Vinaixa, estan satisfets amb el servei i asseguren que, encara que preferirien tenir una oferta d’horaris més àmplia i trens modernitzats, el servei de tren és “eficient”, malgrat que agafar-lo és un “acte de fe perquè mai saps a l’hora que passarà, especialment en sentit Lleida”, va explicar Jade, una veïna de Vinaixa que ahir desconeixia l’avaria en la infraestructura i “m’he hagut de buscar la vida per arribar a Lleida”, va dir. Va afegir que per als usuaris que escullen el tren per anar a treballar és un problema, “especialment a primera hora”.

Un altre veí de Juneda explica que ha apostat pel tren, com una infraestructura de futur, però poca gent la utilitza, perquè la línia regular de bus ofereix serveis cada hora. “Arriba un moment en què no hi ha confiança en el servei per les avaries, retards o obres. El futur passa per trens més dinàmics, petits que facin un autèntic servei de rodalies i de proximitat”, va explicar en aquest sentit l’alcalde de Juneda, Antoni Villas.

El de Vinaixa, Josep Maria Tarragó, va apuntar que malgrat que existeix demanda, entre quinze i vint usuaris diaris, mai pots confiar que surti el tren en l’horari establert i els usuaris s’acaben adaptant al bus, va dir. Va afegir que el servei de tren és “bàsic” per a un municipi com Vinaixa, l’Albi, el Vilosell, Cervià o la Pobla de Cervoles.“Són molts els que l’escullen per anar al mercat de Montblanc, al metge a Lleida o les Borges.”

També veïns de Lleida que treballen a Vinaixa opten pel tren per traslladar-se cada dia, encara que “hi ha dies que arriben tard”, va dir.

Trens regionals, pocs i amb massa avaries

Agafar el tren regional entre Lleida i Barcelona no és l’opció ideal per a la majoria de passatgers, d’acord amb les opinions d’alguns que ahir es van trobar a l’estació Lleida Pirineus. Més enllà dels retards puntuals que afecten els trens de les línies de rodalies de Lleida (l’actual R 12 i futura RL4 que va per Manresa i l’R13 i l’R14 que passen per la costa), els usuaris lamenten especialment la poca freqüència de combois, malgrat que la línia de Manresa ha guanyat més circulacions en els últims mesos.

No obstant, van lamentar que en aquesta línia serà necessari fer transbord a la capital del Bages per seguir fins a Barcelona quan entri en servei a finals d’aquest any, després d’ajornar-la l’estiu passat. L’RL passarà de tres a cinc freqüències diàries per sentit entre Lleida i Manresa els dies laborals, la qual cosa suposarà un increment de 20 de setmanals. No succeeix el mateix en la línia de la costa, que només compta amb cinc freqüències diàries tant per anar a Lleida o viatjar a Barcelona o Tarragona. A aquesta última cal sumar-hi el transbord a Picamoixons per obres fins al març.