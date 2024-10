Alcaldes d'Impulsem Lleida reclamen que es desbloquegin projectes d'energia renovable

Publicat per Redacció Redactora del digital Alcoletge Verificat per Creat: Actualitzat:

Un grup d’alcaldes de la plataforma Impulsem Lleida ha denunciat públicament la paràlisi en l’aprovació de projectes d’energies renovables a la demarcació, a causa de la inacció de l’anterior Govern. Aquesta situació afecta greument els municipis i les seves economies locals, i la denúncia s’ha realitzat davant la seu de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.

Durant l’acte, Manel Solé, secretari general d’Impulsem Lleida i alcalde de La Granja d’Escarp, ha destacat que “la mala praxi del Govern anterior” ha comportat “greus perjudicis econòmics i retards en matèria d’eficiència energètica”. Segons Solé, la situació actual és “inexplicable” i exigeix que l’actual Govern desbloquegi els permisos necessaris per facilitar el desplegament d’energies renovables.

Fins a quinze alcaldes i representants de municipis de Lleida s’han unit en aquesta reclamació, insistint que hi ha una vintena de parcs eòlics i solars pendents d’execució, malgrat disposar d’autoritzacions ambientals i constructives. Els retards es deuen a la falta d’aprovació del Projecte d’Actuació Específica (PAE), que ha d’autoritzar la construcció en sòl no urbanitzable. Aquesta paralització representa una pèrdua d’inversió d’uns 283 milions d’euros i un estancament de més de 11 milions d’euros en ingressos per a les arques municipals.

Els alcaldes han exigit a la Generalitat que agilitzi els tràmits i que escolti les demandes del territori, ja que els ajuntaments i els veïns estan disposats a tirar endavant els projectes, sempre que respectin la normativa. A més, han advertit que la falta de projecte global en matèria d’energies renovables podria convertir Catalunya en dependent d’energies d’altres comunitats autònomes.

A l'acte, s'ha lliurat un escrit a la directora dels serveis territorials a Lleida, Josefina Terés, en què es plantegen les demandes i es sol·licita una reunió urgent amb la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, per tractar la situació amb la màxima celeritat.