Cervera ofereix a l’Estat ubicar un Parador Nacional a la històrica Universitat

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alcalde de Cervera, Jan Pomés, projecta instal·lar un Parador Turístic Nacional a l’edifici de la Universitat. Pomés ha iniciat converses amb el ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i amb responsables de la Generalitat per impulsar el projecte.

L’alcalde va explicar que el parador ocuparia una gran part de l’històric edifici mentre que la resta mantindria els estudis universitaris i altres usos municipals. Pomés manté de fet converses amb la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), amb seu a Cervera, i amb altres universitats catalanes per oferir aquest espai com a seu d’estudis universitaris de postgrau de temes vinculats amb Europa.

Per a l’alcalde, l’objectiu és impulsar la seu per activar l’atractiu turístic i cultural de Cervera, i promoure també l’arrelament d’estudis universitaris a la ciutat. Fa un any la Generalitat va traslladar a l’alcalde la voluntat de resituar l’institut fora de l’edifici històric. Pomés va demanar tres compromisos: no tancar l’institut, no deixar la ciutat amb un sol institut i fer un nou edifici per al trasllat.

El consistori projecta traslladar fora de l’edifici els magatzems dels arxius de la província de Barcelona, i l’institut Antoni Torroja a l’avinguda Duran i Sanpere, a la part posterior del Casal. L’institut continuarà així al centre històric. Es tracta d’un solar de 41.450 metres quadrats per la part posterior del CAP, on hi ha un desnivell de sis metres d’altura entre la travessia de l’antiga N-II i l’avinguda Duran i Sanpere. Des de fa un any, hi ha màquines treballant en la millora de la connectivitat del municipi i preveuen que doni cabuda a l’institut, l’estació d’autobusos, ubicada a Vidal de Montpalau, i un pàrquing.

Per a l’alcalde, rehabilitar aquesta zona permetria descongestionar de trànsit i d’estacionaments el centre urbà i obriria una nova sortida a la travessia de l’antiga N-II i una nova connexió amb la carretera de Rocafort. La rehabilitació d’aquests espais i l’activació del Sindicat modernista i el seu entorn seran els dos projectes estrella del mandat. L’edifici de la Universitat va quedar molt afectat per la Guerra Civil. Durant la dècada dels anys 70, l’alcalde Joan Salat va impulsar-ne la recuperació; va acollir primer l’institut Ramón y Cajal i, anteriorment, del 1941 al 1972, la Mútua Escolar.

L’edifici es va aixecar la primera meitat del segle XVIII després dels decrets de Nova Planta de Felip V que van culminar amb el tancament de totes les universitats de Catalunya. Ara és propietat de la Generalitat. Cervera ja havia tingut un parador al Gran Teatre. Ara seria el cinquè de Lleida, després dels de la capital, la Seu, Vielha i Arties