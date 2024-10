Ganyet, comissionat per a les relacions amb Andorra

Publicat per Cynthia Sans Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exalcalde de la Seu entre 1983 i 2003, Joan Ganyet (PSC), va ser nomenat ahir màxim responsable d’un nou comissionat creat per la Generalitat per impulsar projectes amb Andorra i el sud de França. L’Executiu va aprovar la creació del comissionat per al Foment de les Polítiques Relatives a les Relacions Interpirinenques, que estarà adscrit al departament de la Unió Europea i Acció Exterior, que lidera Jaume Duch. Ganyet, de 78 anys, és recordat com l’alcalde que va convertir la Seu en subseu olímpica el 1992. També va ser director general d’Arquitectura i Paisatge. El nou organisme servirà per millorar les relacions transfrontereres amb Andorra i el sud de França i impulsar projectes conjunts. La ubicació exacta encara s’ha de concretar, segons va explicar el mateix exalcalde, però va assegurar que “serà a la capital de l’Alt Urgell”. Va afegir que ja ha fet “les primeres propostes per formar un bon equip”, però no l’haurà completat “fins d’aquí a diverses setmanes”. El comissionat haurà de redefinir el paper de Catalunya en la Comunitat de Treball dels Pirineus i “contribuir al seu desenvolupament potenciant sectors com el turisme, la sostenibilitat i la innovació”. L’alcalde de la Seu (Compromís-PSC), Joan Barrera, va considerar que el nou comissionat “pot aportar molt a les relacions amb Andorra que han de permetre la seua obertura econòmica, la qual cosa serà una gran oportunitat”. Tanmateix, l’alcalde d’Oliana, Ricard Pérez (Junts), va qüestionar la necessitat de crear aquesta figura i es va preguntar “si no és suficient la de la delegada de Catalunya a Andorra”. Junts va criticar també el nomenament quan encara no s’han assignat totes les delegacions del Pirineu. Martí Riera, alcalde de Coll de Nargó (ERC), va considerar que “no fa falta un interlocutor entre territoris del Pirineu”.

Per una altra banda, l’Executiu va nomenar també Santi Martínez Farrero, d’Erinyà, president del consell d’administració d’Energies Renovables Públiques de Catalunya.