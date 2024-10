Homenatge al Tarròs a Companys sense consellers i amb plantada municipal

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 70 persones es van concentrar ahir al Tarròs per reivindicar la figura de Lluís Companys coincidint amb el 84 aniversari de l’afusellament del que va ser president de la Generalitat. Va ser el primer en molts anys en què l’acte no va estar presidit per un conseller del Govern. Com ja va aprovar en ple, l’ajuntament de Tornabous va plantar a més l’acte, encapçalat per la delegada de la Generalitat a Lleida, Nùria Gil, com a protesta pel suport del PSC a l’aplicació de l’article 155 durant el procés.

Gil va destacar la importància de reivindicar el llegat de Companys com “un símbol del catalanisme i de totes les víctimes de la dictadura”. Va afegir que “la commemoració d’aquest any és la primera que es porta a terme després que el Govern espanyol reconegués, de forma oficial, que Companys va ser perseguit, condemnat i afusellat per ser el màxim representant de la Generalitat, per la seua militància i ideologia”.

Per la seua part, el president de la Diputació, Joan Talarn, va afirmar que “la mort de Companys va ser un atac contra un poble que creia en la llibertat, la República i la riquesa que tenim com a país”, en especial la llengua.

A Barcelona, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va reivindicar al cementiri de Montjuïc la defensa de Companys de la pau i la democràcia i va fer una crida a evitar que el món es regeixi “per la llei del més fort”. Va afegir que és necessari mantenir “viva” la memòria històrica i col·lectiva i va remarcar que la figura de Companys “transcendeix sigles del partit” (ERC), i ja pertany a tothom: “És símbol del catalanisme i de totes les víctimes de la dictadura.”

Per la seua part, la regidora d’ERC a la Paeria de Lleida Jordina Freixanet va indicar en els actes celebrats a la capital del Segrià que “el record de Companys ha servit d’inspiració per construir una societat més justa, lliure i fraternal”.L’ANC i Òmnium van celebrar un acte d’homenatge al president de la Generalitat a la plaça de l’Escorxador de Lleida a les 20.00 hores.