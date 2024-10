Judici a una banda per assaltar una casa a Isona i fugir dels Mossos

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El proper dijous 24 d'octubre, l'Audiència de Lleida acollirà el judici contra quatre acusats de formar part d'una banda delictiva que va assaltar un habitatge a Isona i Conca Dellà, al Pallars Jussà, i va fugir dels Mossos d'Esquadra de forma temerària a bord d'un cotxe de lloguer. La Fiscalia sol·licita penes d'entre 6 i 8,5 anys de presó per als membres del grup.

Segons l'escrit d'acusació del Ministeri Públic, els fets van tenir lloc el passat 8 de febrer del 2023, quan els quatre acusats es van traslladar fins a Isona i Conca Dellà en un vehicle de lloguer amb la finalitat de sostreure objectes de valor d'un domicili. Mentre un d'ells esperava al cotxe, els altres tres van entrar a l'habitatge forçant una porta posterior, cobrint-se els rostres amb passamuntanyes i gorres. Un cop a dins, van aconseguir robar entre 1.500 i 2.000 euros en metàl·lic, així com ordinadors, joies i bosses d'esport.

Alertats per un cinquè membre de la banda de l'arribada imminent d'algú a la casa, els lladres van haver de fugir precipitadament i iniciar una persecució a gran velocitat amb els Mossos d'Esquadra. Durant la fugida, el conductor va realitzar maniobres perilloses, com envair el carril contrari o circular per l'A-2 en direcció contrària. Finalment, van abandonar el vehicle a Sant Pere dels Arquells, a la Segarra, intentant escapar a peu, però van ser detinguts amb el botí.

Acusacions i peticions de la Fiscalia

La Fiscalia demana 6 anys de presó per a cadascun dels acusats per un delicte de robatori en casa habitada amb l'agreujant de disfressa. A més, per al conductor del vehicle, sol·licita 2,5 anys addicionals per conducció temerària i sense carnet, amb l'agreujant de reincidència. També demana que se substitueixi la pena per l'expulsió d'Espanya durant 8 anys i el pagament de 4.663 euros en concepte d'indemnització.