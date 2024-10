El jutge de pau de Sarroca de Lleida descarta maltractament animal en granja

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutge de pau de Sarroca de Lleida, Francesc Barrachina, ha comunicat als jutjats l'entrada il·legal d'un grup animalista en una granja privada del municipi. Aquesta acció s'ha dut a terme després que els activistes presentessin una denúncia al Seprona per un presumpte cas de maltractament animal.

Segons Barrachina, la denúncia "ha posat el nostre poble en el punt de mira i em veig en l'obligació d'actuar públicament i penalment". El jutge considera que en aquest cas només s'aprecia una possible sanció administrativa, però no per la via penal. No obstant això, sí que creu que podria haver-hi delicte per part de les persones que van entrar il·legalment a la granja.

Per aquesta raó, el jutge ha notificat "les seves inquietuds" a l'autoritat judicial perquè, "si ho creu oportú", ordeni la identificació d'aquestes persones i "s'actuï d'ofici contra ells". La Plataforma Animalista Terres de Lleida, per la seva banda, insisteix que els fets s'han denunciat per maltractament i que fins i tot FAADA actuarà per la via penal.

El cas va sortir a la llum després que Tsunami Animalista i la Plataforma Animalista Lleida trobessin diverses gàbies amb animals tancats, alguns lligats, entre els quals hi havia gossos, la majoria de caça, en diferent estat de deshidratació i desnutrició. També van denunciar la presència d'un equí en avançat estat de descomposició i una fossa sense tancar amb restes d'animals sense identificar, presumiblement porcs de granja.