Activada l'alerta per pluges intenses a Catalunya

Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el pla especial per risc d'inundacions (Inuncat) per les pluges intenses que estan afectant algunes comarques catalanes. A Font -Rubí (Alt Penedès) s'ha superat el llindar dels 40 litres per metre quadrat en mitja hora i aquestes precipitacions poden seguir amb intensitat en aquesta zona i afectar properament l'Anoia i el Bages, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (MeteoCat). La resta del dia els xàfecs es poden mantenir a qualsevol punt i podran anar acompanyades de tempesta i localment calamarsa o pedra. També poden anar acompanyades de vent de component oest a la meitat sud. A la Granadella, a les Garrigues, han caigut 22,9 litres per metre quadrat en 30 minuts.

Protecció Civil ha recordat que cal extremar les precaucions en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure, i que no es travessin rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable en general allà on estigui plovent o on ja hi hagi acumulació d'aigua.