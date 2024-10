El professor acusat d'abusos a Aran ja va ser condemnat per un altre cas

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

D.R.R., el professor de guitarra d’una acadèmia de música de Vielha –actualment tancada– acusat d’abusar d’una alumna des dels 11 anys entre 2015 i 2017, ja va ser condemnat per forçar una dona a Gausac. Així ho van explicar ahir els agents dels Mossos d’Esquadra que van investigar aquest últim cas, que no va ser denunciat fins a l’agost del 2021. “Sabíem qui era perquè hi havia altres denúncies d’alumnes de l’acadèmia i perquè havia estat condemnat a un any i mig de presó per l’agressió sexual a una noia, major d’edat, a Gausac”, van explicar al tribunal. Es tracta d’uns antecedents no computables per a aquest cas. Així mateix, val a recordar que, com ja va avançar aquest diari, va ser absolt el 2019 d’abusos a una altra alumna per falta de proves. En el cas jutjat ahir, pel qual la Fiscalia i l’acusació particular sol·liciten una condemna de sis anys de presó, la denunciant va descriure com l’acusat li feia suposadament els tocaments: “S’atansava i em tocava des de la cintura, l’esquena i els pits i deia que era per corregir la posició per tocar la guitarra.” Va afirmar que fins i tot ho va fer per sota de la roba. “Em quedava bloquejada. En alguna ocasió li apartava les mans”, va afegir. La noia no va revelar el que havia passat fins que va començar Batxillerat a Lleida. “Va ser després d’una classe de Filosofia, em va venir tot de sobte i li ho vaig explicar a la tutora i a una companya”, va expressar. La docent i l’altra alumna van explicar que va patir un atac d’ansietat. La professora també va explicar que “després d’això, va passar de ser una alumna que treia vuits i nous a suspendre, deixar de venir i repetir curs”. La denunciant ha estat ingressada diverses vegades en centres de salut mental i s’ha intentat treure la vida en diverses ocasions. En aquest sentit, un especialista psiquiàtric va dir que “presentava estrès posttraumàtic, amb sentiment de culpa”. Les psicòlogues de Justícia també van avalar-ne el relat. La mare de la denunciant va dir que “la meua filla estava malament i vaig trobar el seu diari en què explicava el que li havia passat. Va entrar en depressió. Quan va millorar va dir que volia denunciar-ho”. Per la seua part, l’acusat, que va declarar últim i només va respondre a les preguntes de la seua advocada, va explicar que les classes eren individuals però que es feien en una aula on podien entrar alumnes o professors en qualsevol moment i que per ensenyar a tocar la guitarra és “necessari corregir la posició de les mans”. Tanmateix, va negar haver-li tocat els pits. “Jo tenia la meua guitarra davant i ella la seua”, va afirmar. La directora de l’acadèmia va dir que “les classes es feien a porta tancada”.