Els Bombers actuen a Oliana per embornals obstruïts per les fortes pluges

Els Bombers de la Generalitat han hagut de realitzar diverses sortides a Oliana, a la comarca de l'Alt Urgell, a causa de les intenses precipitacions que han caigut durant el dia d'avui a la zona. Segons dades de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, a Oliana s'han acumulat fins a 19 litres per metre quadrat, amb una punta màxima de 12 litres en tan sols mitja hora, registrada a les 13:00 hores.

Els efectius d'emergències han hagut d'actuar en dues dotacions per tal de fer front a la situació, després que l'Ajuntament d'Oliana els requerís per atendre diverses incidències causades per l'aigua. Un vídeo enregistrat i difós pels mateixos bombers mostra com la pluja ha provocat l'embossament d'alguns embornals, dificultant el drenatge de l'aigua acumulada als carrers.

A més d'Oliana, les fortes pluges estan afectant altres comarques catalanes. Protecció Civil ha activat en fase d'alerta l'Inuncat, el pla especial per risc d'inundacions, davant la previsió que els xàfecs intensos puguin estendre's per l'Anoia i el Bages en les properes hores. A la Granadella, a les Garrigues, s'han registrat 22,9 litres per metre quadrat en només 30 minuts.

Davant d'aquest episodi de precipitacions abundants, des de Protecció Civil es demana "extremar les precaucions en la mobilitat i les activitats a l'aire lliure", alhora que es recorda que cal evitar travessar "rieres, barrancs, torrents ni cap zona inundable" en aquelles àrees on estigui plovent amb intensitat o on ja hi hagi acumulació d'aigua.