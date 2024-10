Protestes per microtalls en sis pobles de les Garrigues

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Sis municipis de les Garrigues (Arbeca, la Floresta, els Omellons, l’Espluga Calba, Fulleda i Tarrés) van expressar dimecres passat al consell d’alcaldies el seu profund malestar pels microtalls de llum que pateixen cada vegada que plou. Reclamen una declaració conjunta de la comarca per exigir solucions a Endesa i fins i tot l’alcalde de Tarrés, Carles Mora, demana que es firmi un document de reprovació. Segons l’alcalde d’Arbeca, Sergi Pelegrí, dijous es van tornar a produir de forma més intensa durant dos hores, entre les 19.00 i 21.00 hores.

Tanmateix, Pelegrí va assegurar que “no només es produeixen quan hi ha temporal, com va passar aquest dia, sinó cada vegada que cauen quatre gotes i des de fa setmanes”. Els alcaldes asseguren que aquesta situació provoca importants perjudicis en les empreses de la zona com són les assecadores de farratges, on fins i tot hi ha perill d’incendis, o la tèxtil John Fil, en què es paralitza el procés d’elaboració. També a les cooperatives d’oli, actualment en ple procés de producció i elaboració. Per la seua part, Endesa atribueix els talls de dijous al temporal ja que un llamp va afectar el cablatge, malgrat que l’avaria ja està reparada. La companyia té prevista una reunió amb els alcaldes de la zona i va assegurar que han rebut la petició de l’alcalde d’Arbeca per executar millores.