Els expositors de Firauto de Balaguer, satisfets per les vendes i els contactes

Firauto de Balaguer va tancar ahir les portes amb un bon nombre d’operacions de venda efectuades i molts contactes per formalitzar-ne d’altres pròximament, per la qual cosa el sector està més que satisfet amb els resultats d’aquest certamen, segons va explicar la responsable de Promoció de Fires i Festes de Balaguer, Antonieta Martínez. Des de divendres passat, s’han exposat més de 200 vehicles d’ocasió i km 0, a més d’autocaravanes. Martínez va indicar que aquesta fira no va dirigida a un públic massiu sinó a aquell que veritablement busca un vehicle i ve a comprar-lo. Va remarcar que hi ha hagut un augment de clients potencials compradors en aquesta edició.