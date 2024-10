La Fira de Formatges de la Seu ven 8.500 tiquets per a 51.000 degustacions

Una família degustant formatges ahir a la Seu. - C. SANS

La trentena edició de la Fira de Formatges Artesans del Pirineu de la Seu va tancar portes ahir després de tres dies d’activitats amb més de 8.500 tiquets venuts que es corresponen a 51.000 degustacions de formatges artesans i de productes lactis. La responsable de l’àrea de Promoció Econòmica d’ajuntament, Gemma Tó, va qualificar d’“èxit” aquest certamen, que enguany va presentar com a principal novetat el canvi d’ubicació de la fira de formatges, que va passar de la zona poliesportiva al centre de la ciutat, al passeig Joan Brudieu.

Les primeres impressions apunten que el canvi d’ubicació es mantindrà. Tant organització com visitants i artesans van coincidir a “valorar de forma molt positiva el canvi. Com a punt a millorar es va proposar instal·lar més taules a la zona central del passeig per facilitar la degustació dels visitants”.En total s’hi van citar productors de formatge del Pirineu català, aragonès, basc, navarrès i francès amb la participació de 51 formatgeries, quatre més que en l’edició passada.