Detingut per cultivar marihuana en una casa a Castelldans

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 27 anys a Castelldans, a la comarca de les Garrigues, com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. L'arrest és fruit d'una investigació iniciada fa uns mesos arran d'indicis sobre l'existència d'un domicili que podria amagar un cultiu il·legal de marihuana.

Els agents van dur a terme dilluns passat una entrada i perquisició en un habitatge situat al carrer de La Banya, on van descobrir diverses estances condicionades per al cultiu de cànnabis. La instal·lació elèctrica, connectada de manera fraudulenta, era molt sofisticada i comptava amb 44 làmpades LED amb transformadors integrats, ventiladors, compressors i filtres d'olor, entre d'altre material especialitzat.

Durant l'escorcoll, els Mossos van intervenir 636 plantes de marihuana en diferents fases de creixement, així com 10 quilos de cabdells ja assecats i envasats al buit, a punt per a una imminent distribució. A més, es van decomissar 3 balances de precisió i nombrosos productes fitosanitaris per afavorir el cultiu. Tot apunta que la instal·lació es trobava en procés d'expansió, atès que també es van localitzar 34 noves làmpades LED i transformadors pendents de ser instal·lats.

L'home encarregat de la cura i manteniment de les plantes va ser arrestat durant el dispositiu policial. La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions relacionades amb aquest cultiu il·legal de marihuana. El detingut ha passat a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.