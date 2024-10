Mig miler de persones busquen feina al Pirineu

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Prop de 500 persones van participar ahir en el Job Dating Pirineus-Costa Daurada celebrat a Tarragona i organitzat per la conselleria d’Empresa a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Mitjançant aquesta iniciativa empreses que necessiten cobrir llocs de treball durant la temporada d’esquí aquest hivern al Pirineu entrevisten candidats a llocs que van des de cuiners fins a ajudants de cuina, xefs, recepcionistes, mossos d’equipatge, professionals de centres de benestar, bugaderia o manteniment, entre d’altres.

En la jornada van participar setze empreses, algunes de les quals a través del Grèmi d’Ostaleria dera Val d’Aran i Sobirà Dinàmic. Es tracta d’empreses del sector de la restauració, hostaleria i turisme d’Aran, Sobirà i l’Alta Ribagorça que han ofert uns 120 llocs de treball, segons va explicar el president del Grèmi d’Ostaleria aranès, Carles Sigüenza.

Va incidir que totes les empreses ofereixen allotjament mitjançant lloguer ja que són coneixedores del problema de l’habitatge que hi ha a les comarques de muntanya.

La sessió que es va fer ahir a Tarragona per captar perfils vinculats a l’ocupació de temporada, especialment de personal que finalitza la temporada d’estiu a la Costa Daurada, té per objectiu oferir continuïtat als seus contractes. És al Camp de Tarragona on es concentra la gran majoria de persones que actualment finalitzen contractes de temporada estival en els àmbits del turisme, la restauració i l’hostaleria. Segons Sigüenza, l’elevada demanda va obligar a prolongar una hora més les entrevistes. La sessió va començar a les 10.00 i havia de finalitzar a les 14.00, però ho va fer a les 15.00 hores.