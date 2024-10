Mor un veí de Torrelameu de 54 anys al caure dins d'una bassa de reg

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí de Torrelameu de 54 anys va morir ahir al matí al caure en una bassa de reg d’aquest municipi de la Noguera. Els serveis d’emergència van ser alertats a les 10.47 hores que una persona havia caigut a l’interior d’una bassa i s’estava ofegant.

Fins al lloc de l’incident, que es troba a prop de la carretera C-12 entre Torrelameu i Corbins, es van desplaçar patrulles dels Mosos d’Esquadra, una ambulància del Sistema d’Emergencies Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat, que van activar dos dotacions del parc de Lleida, un vehicle lleuger de coordinació i comandament, un furgó de Rescat Aquàtic i la barca de Salvaments del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) Subaquàtic, així com un helicòpter que va traslladar els especialistes.

A l’arribar a la bassa, els efectius van fer una recerca superficial i, al no trobar la persona, els del GRAE Subaquàtic van fer una immersió fins a localitzar a les 12.30 hores el cos sense vida. Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec del cas, de la identificació de la víctima i de les diligències del servei. En el seu cas, van activar cinc patrulles i la unitat subaquàtica, que va rescatar el cadàver. L’home que va resultar mort en l’incident tenia 54 anys i era originari del Senegal. Vivia a Torrelameu des de feia unes dos dècades i treballava des del 2014 per als propietaris de la finca on van ocórrer els fets. Pel que sembla, estava fent tasques agrícoles, concretament ensulfatant. Diverses persones haurien intentat rescatar-lo sense èxit.