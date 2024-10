Una avaria del tren de la Pobla deixa 100 viatgers al polígon El Segre

Una avaria tècnica al tren de la Pobla procedent de Balaguer just abans d’arribar a Lleida va obligar ahir a traslladar en bus cent viatgers des del baixador del polígon industrial El Segre fins a la capital del Segrià. Segons fonts de Ferrocarrils de la Generalitat, la incidència es va registrar cap a les 17.30 hores, per la qual cosa el comboi que havia de sortir a aquella mateixa hora des de Lleida es va substituir per un autocar fins a Balaguer i des d’allà amb tren fins al Pallars Jussà. Aquest comboi va circular amb un retard d’uns 70 minuts entre Balaguer i la Pobla després d’esperar l’arribada del servei alternatiu a Balaguer.

FGC tenia previst restablir la circulació a tot el tram de la Pobla de Segur a Lleida cap a les 19.00 hores. De fet, el tren de Lleida a Balaguer amb sortida a les 19.25 hores va circular amb normalitat. El tren de la Pobla a Lleida amb sortida a les 19.46 hores portava un retard de 30 minuts aproximadament.Entre les últimes incidències en aquesta línia, a mitjans d’agost FGC va haver de cobrir les primeres circulacions de la línia de Lleida a la Pobla de Segur amb autobús a causa d’una incidència operativa. L’avaria es va produir en ple pont festiu per una descàrrega de les bateries als trens.

La nova Rodalies Lleida, pendent d’un nou tren i vuit maquinistes

El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, va avançar ahir que l’increment de freqüències de trens de Rodalies Lleida, a la línia RL4 entre Lleida i Manresa, que passarà de tres a cinc trajectes, entrarà en servei aquest any i que està pendent d’un nou tren, vuit maquinistes i vuit revisors i comptarà amb una inversió de 2,6 milions d’euros. Així ho va explicar el ministre en resposta a preguntes de la senadora d’ERC, Sara Bailac, que va demanar un calendari concret per saber quan els lleidatans podran utilitzar aquest servei. “La nova línia havia d’entrar en servei abans de l’estiu i no va ser possible per problemes operatius amb Renfe. Ara estem a la tardor i encara no coneixem ni el calendari ni els horaris de les noves freqüències”, va dir Bailac.