Cau una xarxa que robava en cases i conreava marihuana

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Divisió d’Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d’Esquadra a Ponent, amb la col·laboració de la Unitat d’Investigació (UI) Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, ha liderat una investigació que va permetre ahir detenir sis persones, una d’elles a Tàrrega, acusades de formar part d’una organització criminal dedicada a robatoris en domicilis i empreses i al cultiu i tràfic de marihuana.

Els Mossos van fer ahir al matí un escorcoll en un pis del número 18 del carrer Sant Pere Claver de Tàrrega on van detenir un home de nacionalitat albanesa, com va avançar SEGRE en la seua edició digital. Els altres escorcolls van tenir lloc a la comarca de l’Anoia (Santa Margarida de Montbui i l’Espelt i Montmaneu, al límit de la Segarra), Cunit i Barcelona. Els investigadors imputen als arrestats una vintena de robatoris, alguns a Ponent en domicilis, bars, gasolineres i empreses. També els acusen de pertinença a grup criminal i contra la salut pública. A Montmaneu es van desmantellar dos plantacions exteriors, on van localitzar 220 plantes. A l’Espelt, al seu torn, un assecador amb uns 50 quilos de cabdells de marihuana. Pel que sembla, l’arrestat a Tàrrega seria un dels integrants del grup que es dedicaven a cometre els robatoris.

D’altra banda, els Mossos van detenir dilluns a Castelldans un home de 27 anys i van desmantellar una plantació de marihuana amb 636 plantes i 10 quilos de cabdells oculta en una casa del carrer La Banya d’aquesta localitat. La instal·lació elèctrica, que estava connectada fraudulentament, era molt sofisticada amb 44 llums led amb transformadors integrats, ventiladors, compressors i filtres d’olor. Així mateix, no descarten més detencions.