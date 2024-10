Els Bombers atenen més d'un centenar d'avisos pel temporal de pluges, que deixa 90 litres a l'Alt Urgell

Publicat per redacció / acn Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers han fet 123 atencions a tot Catalunya per danys en edificis, arbres caiguts, neteja de calçada per pedres i inundacions en pàrquings i plantes baixes a causa del temporal de pluges des de divendres a les deu de la nit. Això no obstant, de les dos de la tarda de divendres ja s’havien atès 13 avisos per tant, des de l’inici de l’episodi se sumen un total de 136 sortides. Per regions, es reparteixen en 31 a la REMNord, 40 a la REMSud, 3 a la REGirona, 8 a la RELleida, 21 a la RETarragona, 18 a la RECentre, i 2 a la RETerres de l’Ebre.

Segons el servei Meteocat, des divendres a la tarda i fins les 10:00 hores d’aquest dissabte s’ha superat en bona part de Catalunya, de mitjana, els 20 litres per metre quadrat, amb àmplies zones del territori on han caigut més de 50 litres.

La precipitació acumulada entre ahir divendres i avui dissabte fins a les 10 h supera els 20 mm a bona part de Catalunya, amb amplis sectors per sobre dels 50 mm al prelitoral i al Prepirineu. Màxims provisionals al #BaixPenedès (93 mm al Montmell) i l'#AltUrgell (90 mm a Alinyà) pic.twitter.com/vRC2yFUhVZ — Meteocat (@meteocat) October 26, 2024

L’acumulació de pluja més gran s’ha donat a Montmell (Tarragona), amb 93 litres, i Alinyà (Lleida, Alt Urgell), amb 90. Les precipitacions han estat també intenses en localitats com Mont-roig (Tarragona) i Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona).