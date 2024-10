Rebenten una finestra per robar en una casa de l'Horta de Lleida

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Lleida investiguen un robatori que es va produir a última hora de la tarda d’ahir a l’Horta de la capital del Segrià, segons ha pogut saber aquest diari. Els fets van ocórrer cap a les 20.00 hores i no hi havia cap persona en el seu interior. Pel que sembla, els lladres van accedir pel jardí i van entrar a l’interior de l’habitatge després de rebentar una finestra. Van sostreure objectes de valor. Al lloc van acudir patrulles de la Policia Local i dels Mossos, que van desplegar un dispositiu per provar de localitzar els lladres. Val a recordar que des de la primavera s’ha incrementat la vigilància a l’Horta. Des d’aleshores s’ha practicat al voltant d’una vintena de detencions.

D’altra banda, la presumpta xarxa de lladres que els Mossos d’Esquadra a Ponent, juntament amb els de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona, va desarticular dimarts havia comès assalts en un magatzem de perfumeria de Torrefarrera i una ferreteria de Tàrrega. Precisament, a la capital de l’Urgell hi va haver un detingut. Els sis arrestats, originaris d’Albània, han ingressat a la presó.

Imatge del detingut dimarts a Tàrrega. - LAIA PEDRÓS

La connexió de les investigacions –la de Lleida i la de Barcelona– la va propiciar el robatori d’un vehicle a la Palma de Cervelló que va ser utilitzat per cometre ambdós robatoris a Ponent. Posteriorment, eines que havien sostret a Tàrrega van ser localitzades en un robatori en una perfumeria de Cubelles. Els imputen 27 casos. Els suposats lladres vivien en diferents municipis. Quan acordaven un assalt es desplaçaven al lloc del robatori cada un amb el seu cotxe. Seguidament, anaven a peu fins a una zona boscosa per repartir-se les tasques. Una vegada perpetrat el robatori, guardaven el botí i les eines per la mateixa zona boscosa i s’amagaven fins a primera hora del matí per agafar els seus respectius vehicles. També els van localitzar dos plantacions de marihuana exteriors a Montmaneu, al costat de la Segarra. Tot apunta que el principal objectiu dels lladres era aconseguir joies i diners, per invertir-los amb la marihuana.