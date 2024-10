La Comunitat de Regants del Canal d'Urgell aprova el pressupost del 2025, que ascendeix a 10 milions d'euros

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La junta general ordinària de la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell ha aprovat aquest diumenge per unanimitat el pressupost per al 2025, que ascendeix a 10 milions d'euros. D'aquests, uns 3,5 milions es destinaran a les obres de construcció d'embassaments en el marc del pla de modernització del canal d'Urgell. Així mateix, l'assemblea de regants també ha aprovat una modificació dels tràmits de cessió d'hidros entre finques per reduir la burocràcia i agilitzar el procés. D'altra banda, el president de la Comunitat de Regants, Amadeu Ros, ha destacat que els regants actualment tenen garantits els tres hidros, una situació "mai vista en els últims 10 anys" tenint en compte que la campanya de reg finalitza al mes de setembre.