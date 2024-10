Sorteig al consell de les places per cobrir els viatges de l'Imserso

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La seu del consell de l’Alta Ribagorça ha acollit aquesta setmana el sorteig de les places per cobrir els viatges que ofereix l’Imserso per a les persones grans de la comarca. El sorteig es va fer a la sala d’actes de l’ens comarcal, davant d’unes quaranta persones interessades. Les destinacions més buscades van ser les de costa i d’àmbit cultural. L’Imserso ha ofert per a la temporada 2024-2025, 8.110 places a les comarques lleidatanes (4.083 per a destinacions de costa peninsular, 2.116 per a costa insular i fins a 1.911 per a turisme d’escapada).