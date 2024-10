Mor un motorista a l’impactar amb la moto contra un senglar a l’Albagés

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un motorista va morir aquest diumenge al migdia al xocar amb la moto contra un senglar a l’Albagés, a les Garrigues. La víctima, F.J.B.F., vivia a Montblanc i tenia 59 anys. El sinistre es va produir a les 11.49 hores en el quilòmetre 40,5 de la C-233 en sentit nord. Per causes que s’estan investigant, una moto va xocar contra un senglar. Arran de l’impacte, el motorista va morir. L’accident va obligar a tallar la carretera, en un dispositiu en què van participar tres patrulles dels Mossos d’Esquadra, dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos ambulàncies i l’helicòpter medicalitzat del SEM.

Imatge del senglar i de la moto que conduïa la víctima mortalJorge Agustín

Els accidents mortals amb animals implicats són molt poc habituals a la demarcació. Tanmateix, a començaments de maig del 2022 va morir Josep Francesch Ribalta, jugador i tècnic del Club Tennis Taula Borges, després que el 25 d’abril d’aquell any el seu cotxe impactés amb un senglar quan tornava de les Borges al seu domicili a Vimbodí. Amb la d’ahir ja són 23 les persones que han mort aquest any d’accident de trànsit a les comarques de Lleida, lesmateixes que en el mateix període de l’any passat.

Val a recordar que l’anterior diumenge va perdre la vida un ciclista en un atropellament a Bellpuig. A Catalunya ja són 112 les persones mortes aquest any a la xarxa viària interurbana, 44 de les quals motoristes, set a la demarcació lleidatana. D’altra banda, les carreteres de Ponent van registrar ahir diversos sinistres. De matinada, va bolcar i es va cremar un cotxe a Torrefeta, a la Segarra. Hi va haver dos ferits. A la tarda, un vehicle va bolcar a la C-12 a Albatàrrec i dos persones van resultar ferides lleus en una sortida de via a la C-14 a Vilanova de l’Aguda.