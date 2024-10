Obres al pont de l'N-260 d'accés a Calvinyà

Les obres s’allargaran tres setmanes i es donarà pas alternatiu. - C. SANS

Publicat per Cynthia Sans

El ministeri de Transports ha iniciat aquesta setmana les obres de millora del pont de la variant de l’N-260 al seu pas per la Seu d’Urgell. Els treballs, que s’allargaran fins al dia 15 de novembre, afecten l’accés al barri del Poble Sec i el carrer Areny de la Seu, i a l’accés del nucli de Calvinyà, al municipi de les Valls de Valira. Mentre durin els treballs hi haurà pas alternatiu en aquest tram de sota del pont, que es preveu que s’allarguin tres setmanes. Fonts de l’àrea de conservació de carreteres del ministeri van explicar ahir que l’actuació de millora consisteix en una rehabilitació de l’estructura de la part inferior del viaducte, que sosté la carretera N-260 i que presenta un important estat de degradació pel pas del temps i per les inclemències meteorològiques, segons van explicar.