Zones del litoral de Tarragona en risc alt d'inundació

Un estudi realitzat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya ha posat de manifest els punts més crítics del litoral tarragoní pel que fa al risc d'inundacions, tal i com explica Diari Més Tarragona. L'anàlisi s'ha centrat especialment en els trams finals de rieres i barrancs, que són especialment vulnerables durant episodis de pluges torrencials.

Entre les zones identificades com a d'alt risc, destaquen la desembocadura de la riera de Riudoms a Cambrils, el tram final del barranc de Barenys a Salou, la riera de la Boella al seu pas pel polígon industrial prop del campus educatiu de Tarragona, i el pas de la riera del mas de Sostres entre Vila-seca i Tarragona. A més, el riu Francolí i la seva desembocadura a Tarragona constitueixen una altra àrea amb risc elevat d'inundació, amb punts crítics que inclouen l'últim tram del riu, una zona propera al Parc del Francolí, i àrees properes al polígon de Riu Clar i el barri de Sant Salvador.

L'estudi també ha identificat zones de risc a la Pobla de Mafumet, a tocar del complex químic, així com entre els municipis de Torredembarra i Creixell, on les àrees properes al litoral podrien veure's afectades per pujades sobtades del nivell de l'aigua.

Davant d'aquest escenari, les autoritats han implementat diverses mesures preventives, com la neteja i millora del drenatge de rieres i barrancs, i la construcció de canals de desviació en algunes zones. No obstant això, els experts alerten que l'augment de la freqüència i intensitat dels episodis meteorològics podria tenir un impacte significatiu sobre la població, les infraestructures i el medi ambient del litoral tarragoní.

Aquesta situació posa de manifest la necessitat d'adoptar estratègies de gestió del risc d'inundacions a llarg termini, que incloguin mesures d'adaptació al canvi climàtic i de protecció dels ecosistemes costaners. Només així es podrà garantir la seguretat de la població i la sostenibilitat del territori davant d'un futur incert marcat per l'amenaça de fenòmens meteorològics cada vegada més extrems.