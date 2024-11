Investigats dos lleidatans per robar cable a Osca

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil investiga dos veïns de Lleida com a suposats autors d’un delicte de robatori amb força al ser sorpresos a l’encreuament entre les carreteres A-12227 i A-1230, al terme municipal d’Abiego, a Osca, portant objectes sostrets. A més, a un d’ells també se l’investiga per un delicte contra la seguretat viària.

Els fets van tenir lloc la matinada del passat 24 de setembre, quan agents del lloc d’Angüés estaven fent un punt de control i verificació de persones i vehicles i van procedir a donar l’alto a una furgoneta ocupada per dos persones. En el moment d’identificar el conductor, aquest va començar a mostrar-se “extremadament nerviós” i exaltat, per la qual cosa se li va demanar que mostrés la càrrega del vehicle. Els agents van observar a l’interior de la furgoneta nombrosos rotllos de cable telefònic, una escala plegable, una cisalla i uns guants. Al preguntar-los l’origen dels objectes, els sospitosos no van poder acreditar la procedència ni la propietat del cable. Després de portar a terme les diligències, es va poder comprovar que s’havia produït un tall en l’estesa telefònica entre les localitats oscenques d’Alberuela de Laliena i Bierge. Així mateix, la companyia va interposar una denúncia per la sostracció de cable pròxim al lloc on havia estat agafat, valorant els danys causats en uns 6.000 euros. A més, les eines havien estat robades d’una empresa ubicada a Lleida. Els dos lleidatans, de 54 i 30 anys, són investigats per robatori amb força i un, per conduir malgrat no haver obtingut mai el carnet.