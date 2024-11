El Pla d'Urgell planteja al Govern que acabi els edificis a mig construir

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

“Sent molt optimistes, entre els convenis, les licitacions i les obres la Generalitat tardarà un mínim de quatre anys a posar a disposició de la gent els pisos que vol construir. Amb la nostra proposta això pot passar en menys de dos anys”, explica l’alcalde de Bell-lloc i president del conselll comarcal del Pla d’Urgell, Carles Palau.

La proposta consisteix en el fet que la Generalitat de Catalunya es faci càrrec dels blocs a mig construir que hi ha a la majoria dels municipis de la comarca per incloure’ls en el parc d’habitatge públic.Aquesta és la proposta amb la qual els alcaldes del Pla, una comarca en què en la majoria dels municipis es dona de manera simultània l’existència d’obres a mig acabar i l’escassetat de sòl, estan responent a les cartes en les quals la Generalitat els insta a assenyalar solars suscetibles d’acollir habitatge.“Proposarem a la Generalitat que es faci càrrec d’un bloc situat al final de la Carretera Vella que està acabat en un 85%” i en el qual hi ha 15 pisos, explica l’alcalde de Golmés, Jordi Calvís. “Seria el més just. No hi ha terrenys però sí que hi ha blocs a mig fer que estan en mans de bancs o de la Sareb”, afegeix. “Al carrer Miquel Parcerisa hi ha un bloc de quaranta-cinc habitatges a mig construir i li hem proposat a la Generalitat que se’n faci càrrec i l’acabi”, assenyala Carles Palau, al capdavant de l’ajuntament de Bell-lloc i del consell comarcal, qui estima que hi ha al Pla més de vint-i-cinc edificis susceptibles de ser incorporats al parc públic de la Generalitat de Catalunya.“Segurament, amb aquests blocs a mig construir s’eliminaria la borsa d’habitatge del consell, en la qual hi ha 250 persones inscrites com a demandants”, anota.Al Pla d’Urgell hi ha 1.500 habitatges buits. “Hem posat en marxa una campanya per mobilitzar-los, per animar els seus amos a treure’ls al mercat”, afegeix.

La Sareb negocia el traspàs de l’edifici de lloguer de Golmés

■ La Sareb o banc dolent està negociant el traspàs de la propietat de l’edifici número 85 del carrer Carretera Vella de Golmés a una fundació que passaria a convertir-se en la propietària de les quinze famílies que resideixen a l’edifici, la propietat del qual va recaure en l’entitat pública per l’execució d’una hipoteca impagada pel promotor. Si fructifica la negociació, l’existència de la qual van apuntar fonts del sector i van confirmar des de la mateixa Sareb, encara que sense revelar de quina fundació es tracta, la nova propietària es faria càrrec dels lloguers. Tres de les famílies que viuen al bloc, i que es troben en situació de vulnerabilitat, han estat incloses en el programa d’arrendaments socials i acompanyament d’inserció laboral que va començar a aplicar el banc dolent fa uns mesos.