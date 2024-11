El Baix Segre es retroba a la discoteca de Seròs

Alguns dels assistents a la festa, on hi va haver una exposició de les fotos antigues del local. - GERARD HOYAS

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 600 persones van acudir ahir a la festa de celebració dels 50 anys de l’obertura de la discoteca Baix Segre de Seròs. L’acte va servir com retrobament de moltes persones que van viure el local als setanta i per rememorar records d’una altra època. Va ser inaugurada el 19 d’octubre de 1974 com un projecte avançat al seu temps i va representar l’arribada de nous aires i llibertats en l’època prèvia a la transició del franquisme a la democràcia. Ernest Latorre, net del promotor, ha estat l’impulsor d’aquesta iniciativa després de recuperar el negoci el 2019.

Perquè els assistents poguessin expressar les seues emocions es va col·locar a l’entrada un quadern perquè deixessin plasmades impressions i dedicatòries. “Em vaig casar i vaig fer el banquet de bodes aquí el 18 de març del 1978”, va escriure la Margarida. “Aquí vaig festejar amb el meu home, que va punxar discos una temporada”, deia la Irene. Un altre veí d’Aitona va recordar que va ser el primer escenari on va tocar amb el seu grup Mas Vist Mai Low el 1990, mentre que un grup d’amigues va explicar que baixaven d’Aitona amb bicicleta, anaven a les piscines i després tancaven la jornada a la disco. La seua obertura va constituir un esdeveniment vital per al lleure del Baix Segre i de moltes altres poblacions del Segrià com Almatret, Maials, Llardecans, Sarroca de Lleida, la Granja d’Escarp o Bovera.La discoteca es va crear com un projecte de vida compartit entre Antonio Latorre (conegut com Ernesto), que va morir el 2019, i Carme Puigvert, la seua dona. Ells van dirigir el bar-restaurant des del 1974 fins a la seua jubilació l’any 1990, quan el negoci es va traspassar.En l’actualitat el local és un bar-restaurant amb un pub que és part de l’antiga discoteca. El restaurant també va reservar les seues 100 places.