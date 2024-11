Èxit de la jornada sobre construcció artesanal a Cervià

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 150 persones van participar ahir en la primera edició de la trobada cultural d’artesans dedicats a la construcció, organitzada per la Pacat (Professionals i Amics de la Construcció Artesanal Tradicional) a Cervià de les Garrigues.

Segons l’alcaldessa, Mercè Rubió, una desena d’artesans de les comarques de Lleida i de la Conca de Barberà van fer demostracions de com construir estructures utilitzant mètodes tradicionals i elements com la pedra seca. Rubió va indicar que la iniciativa tindrà continuïtat i l’any que ve se celebrarà segurament en una altra localitat ja que serà itinerant.

La jornada va voler ser una reivindicació dels antics mètodes de la construcció tradicional que s’estan substituint per processos industrials amb materials menys resistents. Artesans de la pedra, el ferro o la fusta es van citar en aquesta població per oferir una demostració de les seues tècniques. La iniciativa vol donar importància a la conservació del patrimoni immaterial de les tècniques i metodologies, així com expandir la visió de la construcció tradicional. Picapedrers, escultors en pedra natural, forjadors o constructors tradicionals amb més de quaranta-cinc anys de professió van mostrar els seus coneixements i tècniques constructives ancestrals, per mantenir la identitat territorial i un tipus de construcció més sostenible i compromesa amb el medi ambient. A més de les exhibicions de treball amb pedra, forja artística, guix, construcció de murs o de voltes catalanes, la jornada també va comptar amb la projecció d’un audiovisual.