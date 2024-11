Lleida es prepara per a 143 dies d'esquí

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

El compte enrere per a la temporada d’esquí 2024-2025 ha començat. La neu ja fa acte de presència als cims alts del Pirineu lleidatà i les estacions ultimen els preparatius per rebre els amants dels esports d’hivern a les seues instal·lacions. Moltes han marcat ja al calendari tant la data d’obertura com de tancament, sempre que les condicions ho permetin. Baqueira-Beret, Boí Taüll, Espot i Port Ainé preveuen posar en marxa els seus remuntadors des del 30 de novembre fins al 21 d’abril del 2025, després de la Setmana Santa. S’espera així que la temporada duri un total de 143 dies, els mateixos que l’any passat, quan les últimes nevades van permetre allargar els dies d’esquí en algunes estacions d’alpí. D’altra banda, Port del Comte, Tavascan i la resta d’estacions de nòrdic no han concretat encara el seu calendari.

Els complexos han aprofitat els mesos d’estiu per millorar i perfilar els seus traçats, invertir en sistemes d’innivació més eficients i millorar drenatges o renovar equipaments. Tavascan és potser el que presenta la novetat més gran aquest any. Estrenarà sistema d’innivació, que cobrirà el sector que dona accés al teleesquí Mascarida, on es fan les classes per a debutants. Pel que fa a Baqueira-Beret, que en els últims anys s’ha anat endinsant en el mercat internacional, especialment el francès i el britànic, ha fitxat aquest any per l’Indy Pass, el forfet de temporada més gran dels Estats Units. L’estació aranesa busca així promocionar-se entre el públic d’Amèrica del Nord a través d’un forfet que dona dos dies d’esquí per temporada a més de 230 estacions amb què està associada en tres continents. Es tracta de l’únic complex de l’Estat i del Pirineu que forma part de l’esmentat forfet. En la mateixa línia, Baqueira tornarà a acollir aquest any el FIS Freeride World Tour, el màxim circuit mundial de freeride de snowboard i esquí. Serà l’estació inaugural de la prova, del 18 al 23 de gener.També Boí Taüll acollirà un altre dels esdeveniments més importants del calendari hivernal. El complex de FGC a l’Alta Ribagorça repetirà com a seu de la Copa del Món d’esquí de muntanya ISMF els dies 1 i 2 de febrer, en modalitats d’esprint i relleus mixtos, dos proves que debutaran als Jocs Olímpics de Milà-Cortina d’Ampezzo el 2026. Pel que fa a Espot i Port Ainé, reafirmen el seu compromís amb la sostenibilitat i continuen incorporant a les seues màquines trepitjaneu sensors i sistemes de geolocalització.