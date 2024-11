La pluja deixa 'penjats’ a Sants 30 viatgers de Lleida

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Una trentena de passatgers de la línia R-13 de Barcelona a Lleida per Valls es van quedar ahir a l’estació de Sants en interrompre’s la circulació de trens en el tram de Roda a la Plana-Picamoixons per la gran quantitat d’aigua acumulada en les vies, segons van indicar fonts de Renfe. Van ser els viatgers del tren amb sortida de Sants a les 19.00 hores, si bé la incidència es va prolongar tota la tarda.

La circulació era insegura i Renfe va optar per parar els viatgers a Sant Vicenç de Calders i traslladar-los de nou a Sants, la qual cosa va generar nombroses protestes. No es va donar servei alternatiu amb autocar ja que la carretera també presentava risc per inundació de la calçada arran de les pluges registrades per la DANA durant tota la jornada al litoral de Tarragona. Segons els afectats, alguns van decidir anar a l’aeroport del Prat a passar la nit ja que allà hi ha restaurants i lavabos, ja que a Sants van tancar tots els serveis.

Fonts de Renfe van indicar que els problemes van començar a registrar-se cap a les quatre de la tarda i van prendre aquestes mesures per seguretat. Alguns viatgers van assegurar que presentaran denúncies contra la companyia ferroviària ja que consideren que han rebut un tracte deshumanitzat. Renfe espera poder restablir el trànsit per aquesta via avui diumenge al matí.