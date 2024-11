Sindicats de mossos denuncien falta de cotxes patrulla al Segrià

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Sindicat Autònom de Policia (SAP) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME) van denunciar ahir “la delicada situació del parc mòbil del cos de Mossos d’Esquadra”.

En concret, en el comunicat, titulat Lleida sense cotxes, afirmen que en aquests últims dies les Unitats de Seguretat Ciutadana de l’Àrea Bàsica Policial del Segrià “no disposaven de gairebé cap vehicle ja que la majoria es trobaven al taller. Una situació extrema que ha comportat situacions com haver de demanar vehicles que es troben gairebé en desús en altres unitats, habilitar patrulles amb cotxes sense mampara amb quatre agents, etc”. En aquest sentit, asseguren que “les regions policials disposen d’un parc mòbil en massa ocasions insuficient, amb constants avaries i envellit”. Per tot plegat, consideren que “la situació és lamentable. Fem una crida a l’actual departament d’Interior perquè s’agilitzi en la gestió de les avaries i es treballi per accelerar l’entrega dels nous vehicles”. Des dels Mossos d’Esquadra van declinar fer cap valoració.El març passat, el llavors conseller, Joan Ignasi Elena, va explicar que des del 2020 s’han incorporat 1.251 vehicles. Al seu torn, aquest 2024 estava previst rebre’n uns altres 529, la qual cosa suposaria a finals d’any una renovació del 50% de la flota total dels vehicles del cos.