Balaguer cobrarà 86 euros per rescatar i tornar gossos perduts

La Paeria de Balaguer cobrarà amb efecte immediat una taxa de rescat i devolució de gossos perduts coincidint amb el servei de recollida que faran tres persones que s’han contractat recentment a través de l’empresa de reinserció laboral Reintegra per al refugi d’animals del Pla del Casat. El servei es prestarà en condicions adequades de benestar i seguretat dels animals rescatats, fins que siguin recuperats per les persones responsables.

L’ordenança municipal contempla una taxa de 86,36 euros per gos en cas que s’hagi prestat el servei de rescat i devolució, estigui inscrit o no al registre municipal d’animals. En aquest sentit, si la recollida per part de la persona propietària es fa de manera immediata no es cobrarà la taxa. El termini per recuperar un animal sense identificació és de vint dies hàbils comptats a partir de la data de la recollida. D’altra banda, l’animal s’haurà d’entregar a la persona propietària o posseïdora amb identificació corresponent, i amb previ pagament de totes les despeses originades.