Cinc robatoris en tot just dos setmanes en cases i botigues d'Agramunt

Agramunt ha registrat en les últimes dos setmanes cinc robatoris en habitatges i establiments, segons ha pogut saber aquest diari. L’últim es va produir la nit de dilluns a dimarts a la botiga que Torrons Vicens té a la carretera C-14, segons van informar ahir els Mossos d’Esquadra, que van ser alertats a primera hora del matí. Els lladres van accedir a l’establiment després de trencar un dels vidres.

Així mateix, hi ha almenys un altre robatori en un establiment. En aquest cas en una botiga de queviures situada al carrer Àngel Guimerà. Els lladres van accedir a l’interior per la part posterior, utilitzant una bastida de les obres de rehabilitació del col·legi Macià Companys. Els altres tres robatoris es van produir en habitatges.Els Mossos d’Esquadra ho estan investigant i, fins ahir, no havien transcendit arrestos. Se sospita que serien obra de diferents persones. Fonts del consistori van explicar que s’han incrementat els patrullatges preventius i que també preveuen instal·lar més càmeres de videovigilància.

Acte vandàlic als Safarejos

D’altra banda, l’ajuntament va denunciar ahir un acte vandàlic als Safarejos, un espai patrimonial històric, que va aparèixer completament cobert de pintades i grafitis. El consistori ha obert una investigació i ha tramitat la corresponent denúncia. Restaurarà la zona afectada i reforçarà les mesures de seguretat per evitar nous atacs. També va demanar la col·laboració ciutadana. Val a recordar que el març del 2022 hi va haver un atac vandàlic al Pilar d’Almenara. Els Mossos van detenir dos mesos després els presumptes autors a Mollerussa.