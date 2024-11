El Vila-sana segueix llançat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars va complir ahir amb els pronòstics i es va imposar (0-4) a la pista del Mataró, aconseguint el quart triomf consecutiu en l’inici de l’OK Lliga. El conjunt del Pla, que va ser superior al cuer, manté la primera plaça de la classificació, empatat a punts amb el Fraga i el Gijón, que també van obtenir la victòria en els seus respectius compromisos.

L’equip que dirigeix Lluís Rodero va sortir contra totes, conscient de l’obligació de sumar a la pista del Mataró. No va tardar a tenir la primera ocasió, en la qual Luchi Agudo va estavellar la bola al travesser. Es van succeir les oportunitats, amb tirs de Vicdo, que va topar amb una doble parada de Paula Lladó. Gómez va tornar a avisar amb un tir llunyà i Victòria Porta va ser l’encarregada d’obrir el marcador, amb un llançament llunyà i un pèl escorat (0-1) als 6 minuts. Les lleidatanes van mantenir un nivell molt alt de pressió, sense deixar que el Mataró s’estirés i això va fer que arribés el segon gol del partit. Luchi Agudo va recuperar una bola a l’àrea de les locals i la va cedir a Gime Gómez perquè establís el 0-2. Albert Larrea, tècnic del conjunt del Maresme, va aturar el partit perquè feia la sensació que la golejada podia ser d’escàndol. Rodero va aprofitar l’avantatge per donar entrada a les primeres rotacions, amb Maria Porta i Dana Antón. El Mataró va tenir una tímida reacció i una ocasió per marcar, abans que Antón també estigués a punt d’establir el tercer. Tanmateix, va ser Luchi Agudo qui va posar el 0-3 als 12 minuts després de culminar una jugada personal que va arrancar a la seua pròpia pista. Van continuar arribant les clares ocasions a favor del Vila-sana, amb tirs llunyans de Dai Silva i Felamini, mentre el Mataró intentava defensar-se com podia. Gime Gómez va tenir l’última per a les visitants de la primera meitat, però no va aconseguir culminar un contraatac.La segona meitat va començar a un nivell notablement més baix, amb el Vila-sana més calmat, però que va continuar tenint l’ocasió d’ampliar el marcador. Tanmateix, l’àrbitra es va treure de la màniga la desena falta del Vila-sana i el Mataró va disposar de l’ocasió per estrenar-se. Però Salvat va estar molt encertada i no va permetre que Mar Parés transformés la falta directa. Va continuar sumant ocasions l’equip lleidatà, mentre que les locals van tenir alguna tímida oportunitat. Els minuts es van anar consumint sota el clar domini del Vila-sana, que no trobava la manera de marcar el quart gol. Aquest no va arribar fins al minut 42, quan Felamnini va aconseguir superar Lladó després d’una nova assistència d’Agudo. Amb el 0-4 va baixar encara més el nivell, amb un Mataró rendit a l’evidència de la superioritat de les lleidatanes. El dissabte 16 (19.00), a la cinquena jornada, el Vila-sana rebrà a la seua pista el Sant Cugat.

El tècnic del Vila-sana, Lluís Rodero, es va mostrar satisfet per sumar els tres punts a la pista del Mataró i va assenyalar que “hem sortit fent una bona pressió, que ens ha donat molt bon resultat, i en els primers minuts hem aconseguit els gols que ens han permès anar-nos-en en el marcador. Malgrat que han estat tres gols, crec que el marcador hauria pogut ser molt més ampli pel nombre d’ocasions que hem arribat a tenir. Però de cara a porteria hem continuat fallant moltes ocasions i amb el 0-3 hem pogut arribar al descans”, va afegir. L’entrenador de les lleidatanes va manifestar que “amb el marcador a favor hem pogut jugar molt més còmodes contra un rival que hauria pogut posar les coses més complicades. Al final hem pogut marcar el quart, però està molt clar que podien ser molts més gols els que portem aquesta temporada”.

Tanmateix, Rodero es va mostrar molt satisfet amb l’actitud de l’equip després de la quarta victòria de la temporada, que manté al Vila-sana a dalt de tot de la classificació de l’OK Lliga. “Estic content amb l’actitud de les jugadores, especialment per la manera com hem sortit a la pista i la pressió que hem fet sobre el rival, que ens ha permès marcar els gols al principi, sense haver de patir. També és important per a nosaltres deixar la porteria a zero per segon partit consecutiu”, va destacar.