Comença a l'Audiència de Lleida el judici per l'apunyalament mortal d'un home a les Borges Blanques el 2022

L'Audiència de Lleida ha iniciat aquest dilluns el judici per l'apunyalament mortal d'un home durant una baralla en un aparcament de les Borges Blanques el 9 d'octubre de 2022. Avui s'ha fet l'elecció dels membres del jurat popular. En aquest sentit, és el primer judici amb jurat popular que se celebra aquest any a l’Audiència Provincial. Fiscalia demana per a l'acusat del crim una condemna de 20 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria.

Els fets que seran jutjats fins els 15 de novembre a l'Audiència de Lleida van tenir lloc durant la tarda del 9 d'octubre de 2022, quan els membres de dues famílies, entre els quals hi havia l'acusat i la víctima, van quedar en un establiment i després es van desplaçar fins a l'aparcament de l'Hort del Rabasser de la capital de les Garrigues. Aleshores es va iniciar una discussió durant la qual l'acusat va assestar una punyalada amb un ganivet a l'abdomen de la víctima. Aquesta va morir hores més tard a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Tenia 34 anys.

Segons el Ministeri Públic, l'acusat va perpetrar l'acció "per sorpresa" i amb el "clar propòsit de posar fi a la vida de l'home". Li demana una condemna de 20 anys de presó i indemnitzacions per als familiars de la víctima que arriben als 125.000 euros.

L'acusat es va lliurar dos dies després dels fets als Mossos. Aleshores va declarar que va atacar la víctima per "defensar-se" i que la baralla estava relacionada amb un robatori de marihuana. L'home està en presó preventiva des dels fets.