Inaugurada la restauració de l'església de Puigverd d’Agramunt després de 15 anys d'obres

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Puigverd d’Agramunt estava ahir de celebració. Després de quinze anys d’obres i una inversió de 430.000 euros, el poble ha vist a la fi la culminació de la restauració de l’església parroquial de Sant Pere. L’alcalde, Joan Eroles, va qualificar la jornada com a “històrica” i en el seu discurs només va tenir paraules d’agraïment, tant a totes les administracions que ho han fet possible així com als veïns i als voluntaris que es cuiden del temple com les majorales, amb un homenatge especial per a Josep Piqué, que va ser molt aplaudit. Eroles va afirmar que “aquesta obra la sentim molt nostra pel fort sentiment de pertinència al poble”.

La inauguració va anar a càrrec del president de la diputació de Lleida, Joan Talarn, que va destacar “la importància de mantenir el patrimoni perquè explica la nostra història i si el perdem, perdem la història”. Talarn també va fer referència a la identitat com a poble i a l’església com un punt de relació social alhora que va posar en relleu “la capacitat de col·laboració de les diferents administracions”. Es preveia la presència de l’arquebisbe de l’Urgell, Joan-Enric Vives, però a última hora es va excusar perquè no es trobava bé. En nom seu hi va assistir el rector d’Agramunt, mn. Jaume Mayoral.Les obres s’han portat a terme en cinc fases i l’última d’aquestes s’ha centrat a restaurar la coberta de l’església de Sant Pere. També s’ha aprofitat per aïllar, impermeabilitzar i fer ignífuga la coberta i els elements estructurals. Val a dir que l’església de Sant Pere de Puigverd d’Agramunt es va construir durant el segle XVIII sobre un antic temple romànic que datava de l’any 1080 i està protegida com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL).

Concert de la Coral d’Avui i Bon Cant i copa de cava

La inauguració de la restauració de l’església de Puigverd es va amenitzar amb l’actuació de la Coral d’Avui i Bon Cant d’Agramunt, que va delectar el nombrós públic que va omplir el temple. Després es va oferir un brindis amb cava a tots els assistents per celebrar aquest dia “històric”. L’alcalde el va dedicar especialment als veïns per la paciència que han tingut tots aquests anys d’“aguantar” les obres. I és que aconseguir culminar el projecte no ha estat tasca fàcil ja que algunes de les cinc fases es van haver de licitar més d’una vegada. Finalment, els veïns poden gaudir d’una església amb la coberta restaurada.