Presó per a la mare acusada de matar la seua filla de sis anys a Coll de Nargó

R.M.L., la veïna de Sant Julià de Lòria acusada de matar el cap de setmana passat la seua filla de 6 anys als afores de Coll de Nargó, va ingressar ahir al Centre Penitenciari Ponent de Lleida. El jutjat de guàrdia de la Seu va dictar ahir presó provisional comunicada i sense fiança per a la investigada. Des del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya van explicar que no serà fins que avanci una mica més la instrucció del cas que es concretarà si la causa se segueix per un delicte d’homicidi o d’assassinat.

La dona, de 46 anys, va ser traslladada als jutjats de la Seu a primera hora del matí per ser sotmesa a un estudi forense previ, que va determinar que complia les condicions per poder declarar. Tanmateix, la investigada no va declarar acollint-se al dret que tenia de no fer-ho. Pocs minuts abans de les 13.00 hores, investigadors dels Mossos d’Esquadra i una comitiva judicial es van desplaçar fins a Coll de Nargó per portar a terme una reconstrucció dels fets. Ho van fer sense l’empresonada després que el jutge considerés que no era adequat.

La reconstrucció va començar al costat de la C-14, a la parada de bus a la qual, suposadament van arribar la dona i la nena. Des d’allà, van anar a peu fins a la zona on va ser localitzada la víctima. Tot apunta que li va subministrar sedants i la va abandonar. Va ser arrestada quan es disposava a anar-se’n del poble. Havien desaparegut dijous.