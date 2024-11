El servei d'atenció domiciliària del Pallars, sense metgessa des de l’abril

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

El Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) del Pallars porta des del mes d’abril sense metgessa. Es tracta d’un equip format per metges, infermeres i treballadores socials que atenen a domicili persones que tenen una malaltia crònica complexa, especialment en situació de final de vida, com a alternativa a l’hospitalització convencional. Salut ha indicat que, no obstant això, l'atenció s'ha continuat fent de forma presencial, en coordinació i supervisió amb l'equip mèdic d'atenció intermèdia de l'Hospital Comarcal del Pallars que s'ha desplaçat als domicilis quan ha estat necessari. Recentment, s'ha contractat una metgessa que ha d'assumir l'atenció al PADES i que aviat s'incorporarà en tasques assistencials.

Aquest és un dels temes que es va tractar en una reunió entre els representants de tots els grups polítics de l'Ajuntament de Sort amb la directora del CAP de Sort per saber quines són les principals necessitats de millora d'aquest servei per traslladar-les als responsables polítics del Govern de la Generalitat. Des de la formació Gent de poble es va traslladar la manca de metges al ple del consell el 7 de novembre.

Manca de metge a l'ambulància medicalitzada del SEM

La reunió, a proposta de la formació Gent de Poble, va abordar també la manca de metge alguns dies a l'ambulància medicalitzada del SEM. Fonts del SEM han indicat que l’actual unitat de suport vital avançat (SVA) de Sort està formada per un metge, infermer i tècnic en emergències sanitàries. I que en cas de “descobertures puntuals” que poguessin sorgir del perfil de metge, s’han previst diverses accions emmarcades dins d’un pla de contingència.

Una de les accions fa referència a l'elaboració del procediment de suport clínic per donar indicacions i suport clínic assistencial telemàtic a aquelles unitats conformades per Tècnics en Emergències Sanitàries i infermeres per part de metges i metgesses d’altres unitats assistencials o dels metges i metgesses ubicats a la CECOS del SEM (Central de Coordinació Sanitària).

Salut ha indicat que cal tenir en compte que “el SEM garanteix en tot moment l’atenció sanitària adequada a la ciutadania”. Per això, per una banda, es realitza una gestió dinàmica de recursos on es mobilitza, reubica o es geoposiciona les unitats del SEM per tal de garantir la resposta a les emergències amb els recursos adequats a les necessitats dels pacients. Això inclou tant les unitats terrestres com aèries, per tal de garantir una primera resposta, i si cal una segona resposta en el temps estipulat, i minimitzar els temps d’inici de l’atenció i trasllat.