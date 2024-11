Les EMD reclamen una llei pròpia per regular competències i finançament

Les Entitats Municipals Descentralitzades (EMD) demanen millores en la regulació per adaptar-se a la seua realitat. Reclamen una llei pròpia per a aquestes institucions que abordi el sistema electoral, l’àmbit competencial i el finançament. Actualment les entitats menors estan regulades per la llei municipal i de règim local de Catalunya, però la normativa no té en compte algunes de les necessitats i realitats d’aquestes institucions. Per això, des de l’Agrupació d’EMD demanen que durant aquesta legislatura es doni forma a una llei pròpia.

El president de l’Agrupació, Juanjo Cortés, va advocar per derogar la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local (LRSAL) i va apostar per aconseguir una autonomia més gran per a les EMD i poder accedir a més subvencions públiques per als pobles. “És necessari disposar d’altres eines i autogestionar-nos per combatre, en la majoria dels casos, la despoblació, i potenciar les oportunitats dels pobles”.

Aquestes declaracions les va fer a l’Assemblea General de l’Agrupació que es va celebrar ahir a Sucs, en la qual es va adonar dels avenços sobre l’elaboració de la futura llei d’entitats menors, el document inicial de les quals es preveu per al gener del 2025 per poder iniciar la tramitació parlamentària. Reclamen abordar el marc competencial i de finançament, mitjançant el qual proposen un sistema esglaonat en funció de la realitat de cada localitat. A l’acte va assistir Xavier Amor, secretari de Governs Locals, el president de la Diputació, Joan Talarn, i el subdelegat, José Crespín.