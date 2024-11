L'ajuntament de la Pobla tanca l'escorxador municipal

Publicat per ACNMarc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escorxador municipal de la Pobla de Segur, que ocupava unes quatre persones, va abaixar ahir la persiana després de més de trenta anys d’activitat. L’alcalde de la localitat, Marc Baró, va explicar que l’actual model de gestió, amb treballadors públics, “no és sostenible per a un municipi com el nostre”. “L’equipament porta diversos anys amb pèrdues d’uns 60.000 euros anuals i no tenim la capacitat per mantenir-lo, malgrat que funcionava gran part del temps a plena capacitat”, va explicar Baró, que va assenyalar que abans de prendre aquesta decisió van provar mesures com la d’augmentar la tarifa per cada sacrifici animal, entre d’altres.

L’ajuntament explorarà noves fórmules per gestionar-lo, que inclouen l’externalització del servei, a fi de poder continuar cobrint les necessitats dels productors de la zona. Eren una quinzena els usuaris de l’escorxador, que ara es veuran obligats a anar als escorxadors de Sort o Alcoletge. Una altra possibilitat és que reobri com un centre de tractament de carn de caça, donant així sortida a la carn que prové de l’activitat cinegètica a Lleida i fins i tot a Osca. Actualment, la carn que procedeix de fauna salvatge es trasllada a diferents punts de recepció a la demarcació i s’exporta a altres comunitats autònomes. L’alcalde va explicar que “diverses empreses de la zona estan interessades a materialitzar aquest projecte, i potser la millor fórmula perquè finalment sigui viable inclou ambdós equipaments –l’escorxador, d’una banda, i el centre de manipulació de carn de caça, de l’altra–, gestionats pel mateix personal”.

La viabilitat de l’escorxador podria passar per habilitar el futur centre de carn de caça

Quant al tancament de l’escorxador, estava previst a finals d’aquest any al no ser possible estabilitzar el personal, però per qüestions de gestió de vacances el servei va acabar ahir. L’ajuntament ha donat l’opció als treballadors de passar a formar part de la brigada municipal. Pel que fa als usuaris de l’escorxador, la majoria petits productors locals, van lamentar la poca aposta de l’administració pel sector agroalimentari.