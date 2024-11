La cadena SNÖ reobrirà l'hotel Condes per la Puríssima

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’emblemàtic hotel Condes del Pallars, ubicat a Rialp, reobrirà les portes el pont de la Puríssima vinent i ja admet reserves. L’establiment torna així a l’activitat sota la gestió de la cadena SNÖ Hotels, tal com va avançar SEGRE, que pren el relleu en la gestió a Rosa dels Vents, que va anunciar la primavera passada que cessaria la seua activitat una vegada conclosa la campanya estiuenca. La notícia va posar en alerta tant veïns com empreses de la zona, ja que l’hotel Condes del Pallars és un dels motors econòmics de la comarca del Sobirà. Disposa d’unes 170 habitacions amb capacitat per a 400 llits i en èpoques d’alta afluència turística arriba a ocupar entre 35 i 40 persones, amb la majoria dels treballadors del mateix territori en el qual es troba.

David Rey, fundador i propietari d’SNÖ Hotels, va explicar que finalment van arribar a un acord per subrogar l’actual plantilla de treballadors, tant els fixos com els discontinus, i va detallar que estan buscant més personal per completar el personal. Quant a les reserves per a aquest pont, Rey va avançar que està ja per sobre del 35%, una xifra que esperen que augmenti en els pròxims dies.

El responsable de la cadena explica que busquen nous treballadors per als mesos d’estiu

D’altra banda, la nova direcció treballa ja en la decoració nadalenca de l’equipament, mentre que preveu inversions i reformes una vegada finalitzi la temporada d’esquí, ja a la primavera. En aquest sentit, va explicar que el gruix d’activitat més important de l’hotel es concentra entre els mesos d’abril i juny, quan la clientela sol allotjar-se a pensió completa.

La cadena SNÖ Hotels està especialitzada en destinacions d’esquí, per la qual cosa el Condes del Pallars permet diversificar la temporada turística, ja que aquest equipament treballa sobretot els mesos de primavera i estiu. En la mateixa línia, l’hotel preveu acollir el 2025 els participants del Pep Summer Camp, el campus de futbol que organitza Pep Guardiola a Rialp, mentre que a l’agost vol orientar la seua activitat a un producte més individual. Així les coses, Rey no descartava convertir-se també en proveïdors de Rosa dels Vents, que organitza colònies els mesos d’estiu. L’establiment, que va iniciar la seua activitat a mitjans dels anys 60, és ara propietat de la família Roca.